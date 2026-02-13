Il singolo maschile di skeleton alle Olimpiadi si svolge a causa delle intense aspettative di Bagnis, che punta a salire sul podio. Tra poco, alle ore 20.55, partirà la quarta manche, decisiva per la classifica finale. La gara si svolge sulla pista di Pyeongchang, dove gli atleti scendono a tutta velocità su un tracciato ghiacciato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SKELETON FEMMINILE DALLE 16.00 20.55 Eccoci di nuovo! Tra dieci minuti inizierà la manche che assegnerà le medaglie dello skeleton singolo maschile. 20.26 Manca solo la quarta manche, che inizierà alle 21.05. Appuntamento alle 20.55, dopo un piccolo momento di pausa. 20.22 Prima di tutti c’è Weston che è sempre più vicino all’oro olimpico. Seguono i due tedeschi Jungk e Grotheer, al secondo e al terzo posto. Quarto c’è il cinese Chen, con il nostro Bagnis quinto e distante soli venti centesimi dal podio: manca solo la quarta batteria, tutto è possibile. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Skeleton, singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: tra poco la quarta manche, Bagnis sogna il podio

Questa mattina a Pechino, Weston ha fatto il suo debutto nelle Olimpiadi di skeleton e ha impressionato tutti con una performance super.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: LIVE Skeleton, Singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: Weston impressiona dopo due manche, Bagnis quinto a contatto con il podio; LIVE Skeleton, singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: Bagnis cerca la rimonta per la medaglia; Olimpiadi, la giornata: curling donne, Italia sconfitta dalla Corea del Sud, delusione snowboard; LIVE Skeleton, Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: i big disertano i test!.

LIVE Skeleton, singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: Bagnis cerca la rimonta per la medagliaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SKELETON FEMMINILE DALLE 16.00 Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca ... oasport.it

LIVE Skeleton, Singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: Weston impressiona dopo due manche, Bagnis quinto a contatto con il podioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:08 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale delle prime due manche della gara di skeleton maschile. oasport.it

Tempo di finale a #MilanoCortina2026 Cortina Sliding Center Ore 21.05 Skeleton - singolo uomini A. Bagnis, M. Gaspari FISI - Federazione Italiana Sport Invernali MilanoCortina2026 - facebook.com facebook

16.00 Pattinaggio di velocità 1000m U: Lorello (1), Ghiotto (3) 16.00 Skeleton D: Fumagalli (14), Margaglio (19) 19.00 Pattinaggio di figura singolo U: Rizzo, Grassl 19.05 Curling a squadre U vs 19.30 Skeleton U: Bagnis, Gaspari 21.10 Hockey QF D vs x.com