LIVE Skeleton Singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA | prima manche dalle 9.30 Bagnis a caccia del podio

Questa mattina alle 9.30 è partita la prima manche di skeleton maschile alle Olimpiadi. Bagnis cerca il podio, mentre gli spettatori seguono con attenzione la gara in diretta. La seconda manche è in programma poco dopo, e tutti aspettano di scoprire se l’atleta italiano riuscirà a salire sul podio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9:13 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta delle prime due manche di skeleton maschile. Poco più di 15 minuti al via della prima run. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale delle prime due manche della gara olimpica di skeleton maschile. Sulla pista Eugenio Monti di Cortina procedono le gare dei Giochi invernali 2026 con l'Italia che cala l'asso Amedeo Bagnis. Compito non facile per l'italiano, che si è comunque ben disimpegnato nelle prove tallonando il favoritissimo britannico Matt Weston. Appuntamento con la prima manche alle 9.

