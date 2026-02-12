LIVE Skeleton Singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA | Weston impressiona dopo due manche Bagnis quinto a contatto con il podio

Questa mattina a Pechino, Weston ha fatto il suo debutto nelle Olimpiadi di skeleton e ha impressionato tutti con una performance super. Dopo due manche, il britannico si trova in testa, dimostrando una grande sicurezza sulla pista. Bagnis, invece, si mantiene quinto, a pochi punti dal podio. La gara continua e tutto è ancora aperto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:00 ALZA LA VOCE WESTON! Il suolo del superfavorito non lo spaventa ed il britannico mette giù una manche spaziale, si scende sotto il muro dei 56 secondi fino a 55.88. 1:52.09 complessivo e 30 centesimi esatti di margine su Jungk. Bagnis al giro di boa è quinto a due decimi dal podio. 11:58 RECORD DEL TRACCIATO! 56.12 e manche straordinaria di Jungk, che si issa al comando con il tempo di 1:52.39 rifilando 16 centesimi al connazionale Grotheer. Manche che si chiude con il favorito britannico Weston. 11:55 Una leggera ma influente intraversata nel finale impedisce all'azzurro Bagnis di mantenere la posizione della prima manche.

