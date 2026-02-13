LIVE Skeleton singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA | inizia la terza batteria attesa per Bagnis

Il singolo maschile dello skeleton alle Olimpiadi è iniziato, perché il terzo turno sta per partire e si aspetta Bagnis, che ha già dimostrato di poter competere ai massimi livelli. La terza batteria è infatti in fase di avvio e gli appassionati sono pronti a seguire ogni sua mossa. Nel frattempo, la gara femminile prosegue senza sosta dalle 16.00, con aggiornamenti continui sulla posizione di Bagnis, che si mantiene stabile al quinto posto con un tempo di 55 secondi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SKELETON FEMMINILE DALLE 16.00 19.39 Bagnis mantiene la quinta posizione con un ottimo 55.92. L’azzurro c’è per il podio, che proverà ad aggredire alla quarta manche. 19.37 Resiste la quarta posizione del cinese, scendendo di quattro decimi sotto i cinquantasei secondi. Totale di 2:48.64 per lui. Adesso tocca a Bagnis! Forza Ame! 19.36 Vediamo se Chen riuscirà a guadagnare qualcosa sui due tedeschi. 19.34 Grotheer, il secondo tedesco in gara chiude con un ritardo di 0.75 su Weston, il quale sarà probabilmente imprendibile. 19.33 Il tedesco chiude la batteria con un ottimo 55. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Skeleton, singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: inizia la terza batteria, attesa per Bagnis LIVE Skeleton, Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: inizia la prima batteria, attesa per Bagnis e Gaspari Al via le prove di skeleton maschile alle Olimpiadi. LIVE Skeleton, Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: Bagnis parte avanti anche in seconda batteria, attesa per Weston e Keisinger Questa mattina le prove singole di skeleton maschile alle Olimpiadi sono iniziate con Bagnis che si prende il primo posto anche nella seconda batteria. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: LIVE Skeleton, Singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: Weston impressiona dopo due manche, Bagnis quinto a contatto con il podio; LIVE Skeleton, singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: Bagnis cerca la rimonta per la medaglia; LIVE Skeleton, Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: i big disertano i test!; LIVE Skeleton, Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: Bagnis ad un passo da Weston in seconda batteria, bene Gaspari. LIVE Skeleton, Singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: Weston impressiona dopo due manche, Bagnis quinto a contatto con il podioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:08 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale delle prime due manche della gara di skeleton maschile. oasport.it 16.00 Pattinaggio di velocità 1000m U: Lorello (1), Ghiotto (3) 16.00 Skeleton D: Fumagalli (14), Margaglio (19) 19.00 Pattinaggio di figura singolo U: Rizzo, Grassl 19.05 Curling a squadre U vs 19.30 Skeleton U: Bagnis, Gaspari 21.10 Hockey QF D vs x.com https://www.oasport.it/2026/02/skeleton-passo-indietro-per-le-azzurre-nella-terza-prova-del-singolo-tabitha-stoecker-fa-il-vuoto/ Non brillano le azzurre nella terza prova della gara femminile. Valentina Margaglio ai limiti della top10. - facebook.com facebook

