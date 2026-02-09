LIVE Skeleton Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA | inizia la prima batteria attesa per Bagnis e Gaspari

Al via le prove di skeleton maschile alle Olimpiadi. La prima batteria è partita questa mattina, con grande attesa per le performance di Bagnis e Gaspari. Gli atleti si sono lanciati sulla pista, pronti a mettere in mostra le loro capacità in questa disciplina impegnativa. Seguiranno aggiornamenti in tempo reale sulle loro prove e sui risultati delle batterie.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE DI SKELETON FEMMINILE DALLE 8.00 10.41 Il danese Vestergaard non fa meglio di Bagnis. Chiude a 56.82 e con 0.62 secondi di ritardo. 10.40 Gaspari chiude a 0.68 secondi di ritardo sul compagno di squadra. 56.83 per lui che si piazza secondo alle spalle di Bagnis. 10.38 Il tempo di Bagnis è migliore di quello dello svizzero! 56.15 per l’azzurro. Aspettiamo Gaspari. 10.36 Buff chiude con 57.40, questo è il primo tempo di riferimento. Adesso tocca al nostro Bagnis! 10.34 Ancora qualche attimo di pausa, la prima batteria delle prove singolo dello skelton partirà a momenti. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina si sono svolte le prime prove dello skeleton singolo maschile alle Olimpiadi.

Questa mattina alle Olimpiadi si sono appena aperti i test per le squadre di skeleton maschile.

