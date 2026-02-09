LIVE Skeleton Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA | Bagnis parte avanti anche in seconda batteria attesa per Weston e Keisinger

Questa mattina le prove singole di skeleton maschile alle Olimpiadi sono iniziate con Bagnis che si prende il primo posto anche nella seconda batteria. L’atleta italiano ha fatto segnare un buon tempo, mentre si aspettano ancora le performance di Weston e Keisinger. La competizione è aperta e tutto può ancora succedere.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE DI SKEL ETON FEMMINILE DALLE 8.00 11.44 Quinto Indriksons, il lettone chiude a 57.48 la sua seconda batteria. 11.42 L'israeliano Firestone continua la gara in ombra con un 58.53 che peggiora, e non di poco, il tempo della prima manche. 11.40 Non si migliora neanche Timmings che chiude a 57.88 e arriva al quinto posto provvisorio. Ancora terzo Gaspari. 11.38 Si avvicina Vestergaard ma si perde nel finale. Sono 0.62 i secondi di svantaggio da Bagnis con un tempo di 56.91. 11.36 Gaspari chiude a 56.93, anche lui peggiora di poco il tempo della prima batteria.

