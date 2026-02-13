Margaglio, il pilota italiano dello skeleton, tenta di lasciare il segno nella gara olimpica in corso a Pechino, dopo aver affrontato un avvio difficile nelle prime manche.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale della prima e della seconda manche della gara di skeleton femminile, con ben venticinque atlete provenienti da tutto il mondo che sono pronte a giocarsi le prime tre posizione, le uniche possibili per carcare di ottenere una medaglia, che sia di bronzo, d’argento o d’oro ed entrare quindi di diritto nella storia della disciplina. A rappresentare l’Italia, ci saranno ben due azzurre: parliamo di Alessandra Fumagalli e Valentina Margaglio. La prima, nel corso delle sei batterie di prova che hanno anticipato la gara di oggi, non è mai scesa sotto i 58 secondi, con un miglior tempo registrato di 58. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Skeleton, singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: Margaglio prova a lasciare il segno

Nella seconda prova di skeleton femminile alle Olimpiadi, Margaglio e Fumagalli non riescono a trovare il ritmo giusto.

La prima prova singolo femminile di skeleton alle Olimpiadi è iniziata questa mattina.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: LIVE Skeleton, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: Pfeifer in testa ad entrambe le manche. Le azzurre non convincono; LIVE Skeleton, singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: Margaglio prova a lasciare il segno; LIVE Skeleton, Prova singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: Margaglio e Fumagalli assaggiano la pista; LIVE Skeleton, Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: Bagnis ad un passo da Weston in seconda batteria, bene Gaspari.

LIVE Skeleton, singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: Margaglio prova a lasciare il segnoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale della prima e della seconda manche della gara di ... oasport.it

LIVE Skeleton, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: Pfeifer in testa ad entrambe le manche. Le azzurre non convinconoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.00 Per oggi è tutto amici di OA Sport, la Diretta Live delle ultime prove dello skeleton femminile termina ... oasport.it

LIVE Skeleton, Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: prosegue il percorso di Bagnis e Gaspari - x.com

https://www.oasport.it/2026/02/skeleton-passo-indietro-per-le-azzurre-nella-terza-prova-del-singolo-tabitha-stoecker-fa-il-vuoto/ Non brillano le azzurre nella terza prova della gara femminile. Valentina Margaglio ai limiti della top10. - facebook.com facebook