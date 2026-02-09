La prima prova singolo femminile di skeleton alle Olimpiadi è iniziata questa mattina. Margaglio e Fumagalli sono entrati in pista per i primi test della giornata. La gara si svolge sotto gli occhi di tanti spettatori online, pronti a seguire ogni mossa delle atlete in corsa. La competizione prosegue senza sosta, con i tempi che vengono registrati e condivisi in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE DI SKELETON MASCHILE DALLE 10.30 08.01 L’olandese Kimberley Bos chiude la sua prima prova con il tempo di 58.41. Ora le azzurre! 08.00 SI PARTE! SCATTA LA PRIMA PROVA DEL SINGOLO FEMMINILE! 07.58 Quali saranno le favorite per le medaglie? La belga Kim Meylemans sarà in prima fila assieme alle tedesche Jacqueline Loelling, Susanne Kreher e Hannah Neise, quindi le britanniche Tabitha Stoecker, Freya Tarbit e Amelia Coltman, senza dimenticare la ceca Anna Fernstaedt, l’austriaca Janine Flock e l’olandese Kimblerley Bos. 07.55 Per l’Italia saranno in azione Valentina Margaglio e Alessandra Fumagalli che proveranno ad inserirsi in una lotta per le medaglie che non vede una chiara favorita. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Skeleton, Prova singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: scatta la prima prova, Margaglio e Fumagalli in azione

Alle prime luci dell’alba, le atlete scendono sulla pista di Skeleton per la prima prova femminile alle 8.

Oggi inizia ufficialmente la prova singolo femminile di skeleton ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

