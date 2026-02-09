LIVE Skeleton Prova singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA | Margaglio e Fumagalli non brillano nella seconda prova

Nella seconda prova di skeleton femminile alle Olimpiadi, Margaglio e Fumagalli non riescono a trovare il ritmo giusto. Le due atlete italiane non riescono a migliorare i risultati della prima prova e si piazzano lontane dalla vetta. La gara si è fatta difficile e le medaglie sembrano ormai lontane. La diretta continua, ma il sogno di una medaglia si complica.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE DI SKELETON MASCHILE DALLE 10.30 09.32 La britannica Freya Tarbit ferma i cronometri sul tempo di 57.97 ed è quarta a 24 centesimi da Pfeifer. 09.30 La britannica Amelia Coltman si ferma a 57.99 ed è quarta a 26 centesimi dalla vetta. 09.28 La britannica Tabitha Stoecker centra un ottimo 57.80 ed è seconda a 7 centesimi da Pfeifer. 09.26 L'austriaca Janine Flock completa la sua seconda prova con il tempo di 57.81 ed è seconda a 8 centesimi da Pfeifer. Margaglio scivola in settima posizione. 09.24 La danese Nanna Johansen ha chiuso con il tempo di 59.

