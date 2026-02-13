LIVE Skeleton singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA | Flock guida la prima manche gara in salita per Fumagalli e Margaglio

Flock ha dominato la prima manche dello skeleton femminile alle Olimpiadi, mentre Fumagalli e Margaglio hanno incontrato difficoltà nella gara in salita. La competizione prosegue con aggiornamenti continui, e i risultati cambiano rapidamente. La seconda manche è programmata per le 17, con molte atlete pronte a migliorare i loro tempi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SKELETON MASCHILE DALLE 19.30 16.57 La seconda manche inizierà alle 17.48. La cronaca testuale riprenderà dieci minuti prima, alle 17.38. A dopo! 16.56 Non benissimo le azzurre che dalla seconda manche in poi avranno una gara ovviamente in salita. Fumagalli la migliore delle due con il suo 58.02 che le ha permesso di raggiungere la quattordicesima posizione, con Margaglio che è sedicesima con il tempo di 58.20. 16.54 Termina la prima manche, con Flock che si è già messa davanti a Kreher e Stoecker, e con Pfeifer quarta che vuole recuperare terreno.