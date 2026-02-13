LIVE Skeleton singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA | record della pista per Flock gara in salita per Fumagalli

Flock ha stabilito il record della pista nello skeleton femminile durante la gara delle Olimpiadi, a causa di una perfetta partenza che le ha permesso di guadagnare subito metri preziosi. La atleta ha mantenuto alta la velocità fino alla fine, battendo il suo precedente miglior risultato e lasciando il pubblico senza fiato. Nel frattempo, Fumagalli ha accusato un calo nella seconda parte della corsa, dopo un avvio promettente, e ora si trova a 80 millesimi dal primo posto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SKELETON MASCHILE DALLE 19.30 16.29 Purtroppo Fumagalli si è persa nella seconda parte dopo un ottimo inizio di manche, il ritardo dalla vetta è di 80 millesimi. L'azzurra è in tredicesima posizione. 16.28 Ottima partenza per l'azzurra che ha un vantaggio di 14 millesimi! 16.27 Zhao chiude al sesto posto con un tempo di 57.70. Ora c'è Fumagalli! 16.25 Dal terzo intermedio in poi, Clarke perde troppo terreno arrivando ad uno svantaggio di 1,29 secondi e il tempo di 58.51. Dodicesimo e quindi ultimo tempo provvisorio per la canadese che ha commesso troppi errori.