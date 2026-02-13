Valentina Margaglio debutta oggi nello skeleton femminile alle Olimpiadi di Pechino, portando in gara la sua esperienza e il suo spirito competitivo, dopo aver superato con successo le qualificazioni nazionali e aver ottenuto il biglietto per la competizione olimpica.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SKELETON MASCHILE DALLE 19.30 Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale della prima e della seconda manche della gara di skeleton femminile, con ben venticinque atlete provenienti da tutto il mondo che sono pronte a giocarsi le prime tre posizione, le uniche possibili per carcare di ottenere una medaglia, che sia di bronzo, d’argento o d’oro ed entrare quindi di diritto nella storia della disciplina. A rappresentare l’Italia, ci saranno ben due azzurre: parliamo di Alessandra Fumagalli e Valentina Margaglio. La prima, nel corso delle sei batterie di prova che hanno anticipato la gara di oggi, non è mai scesa sotto i 58 secondi, con un miglior tempo registrato di 58. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Skeleton, singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: debutta Valentina Margaglio

Oggi a Cortina d’Ampezzo si tiene la quinta e la sesta prova dello skeleton femminile, con Margaglio e Fumagalli che affrontano nuovi test prima delle Olimpiadi.

Margaglio, il pilota italiano dello skeleton, tenta di lasciare il segno nella gara olimpica in corso a Pechino, dopo aver affrontato un avvio difficile nelle prime manche.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: LIVE Skeleton, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: Pfeifer in testa ad entrambe le manche. Le azzurre non convincono; Olimpiadi, la giornata: curling donne, Italia sconfitta dalla Corea del Sud, delusione snowboard; LIVE Skeleton, singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: Margaglio prova a lasciare il segno; LIVE Skeleton, Prova singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: Margaglio e Fumagalli assaggiano la pista.

LIVE Skeleton, singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: Margaglio prova a lasciare il segnoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale della prima e della seconda manche della gara di ... oasport.it

LIVE Skeleton, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: Pfeifer in testa ad entrambe le manche. Le azzurre non convinconoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.00 Per oggi è tutto amici di OA Sport, la Diretta Live delle ultime prove dello skeleton femminile termina ... oasport.it

https://www.oasport.it/2026/02/skeleton-janine-flock-e-la-piu-veloce-nella-quarta-prova-valentina-margaglio-risale/ Si chiude anche la quarta prova della gara di skeleton femminile. Janine Flock è la più veloce, mentre la nostra Valentina Margaglio risale dopo - facebook.com facebook

Skeleton, Janine Flock è la più veloce nella quarta prova. Valentina Margaglio risale - x.com