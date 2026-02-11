Oggi a Cortina d’Ampezzo si tiene la quinta e la sesta prova dello skeleton femminile, con Margaglio e Fumagalli che affrontano nuovi test prima delle Olimpiadi. La gara si svolge sul budello e gli appassionati seguono con attenzione ogni run, sperando in buoni risultati per le atlete italiane. La diretta continua con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE alla quinta e sesta prova dello skeleton femminile sul budello di Cortina d’Ampezzo. Oggi le atlete effettueranno le ultime due manche d’allenamente prima della gara ufficiale che assegnerà il titolo olimpico! Le azzurre Valentina Margaglio e Alessandra Fumagalli hanno avuto un rendiment piuttosto differente nelle prime discese sulla pista. Margaglio, la più accreditata fra le italiane, è stata protagonista di prove molto positive. Ad esclusione della seconda manche, macchiata da alcune sbavature, l’azzurre è rimasta sempre a ridosso delle migiori. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Skeleton, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: nuovi test per Margaglio e Fumagalli

Oggi inizia ufficialmente la prova singolo femminile di skeleton ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.

Questa mattina si sono svolte le prove di skeleton femminile alle Olimpiadi.

