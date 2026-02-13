Carollo guida la gara dei 10 km di sci di fondo alle Olimpiadi mentre Johannes Hoesflot Klaebo parte per la fase decisiva delle medaglie, con gli atleti che corrono agitati e alcuni ancora senza le attrezzature complete.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:07 PARTITO JOHANNES HOESFLOT KLAEBO! Comincia la gara per le medaglie! Atleti smaniati, alcuni con il solo pettorale addosso. Incredibile! 12:06 Attenzione al britannico Andrew Musgrave, che può essere considerato il 5° norvegese visto che deve tutto il suo percorso agonistico al Paese norge. 12:05 Daprà staccato ai 1.8km, Carollo invece è davanti con 1?1 di margine su Stephen. Partito il mongolo Bathmunk! Insieme ai giganti, queste sono le Olimpiadi. 12:03 Partito anche il primo francese, Loverà. Teniamolo d’occhio in chiave staffetta. 12:01 Partito Gisselman! Partito anche Martino Carollo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 10 km tl Olimpiadi in DIRETTA: Carollo davanti ai 1.8km

Approfondimenti su sci fondo

Segui in tempo reale le gare di sci di fondo a Davos 2025, con le prove a tecnica libera sui 10 km.

Argomenti discussi: LIVE Sci di fondo, Skiathlon maschile Olimpiadi in DIRETTA: Klaebo, la legge del più forte! Desloges argento a sorpresa. Graz ottavo; Klaebo e Svahn d'oro, Pellegrino out in semifinale: rivivi il LIVE-Blog; LIVE Sci di fondo, Sprint tc Olimpiadi in DIRETTA: azzurri eliminati in semifinale! Svahn e Klaebo d’oro; RIVIVI IL LIVE! Skiathlon, Klaebo campione olimpico in scioltezza.

LIVE Sci di fondo, Sprint tc Olimpiadi in DIRETTA: azzurri eliminati in semifinale! Svahn e Klaebo d’oroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.48: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buona giornata! 13.46: Hanno vinto i più foprti. Klaebo si ... oasport.it

LIVE Sci di fondo, 10 km tl femminile Olimpiadi in DIRETTA: dominio Karlsson! Andersson e Diggins sul podioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.27: Si chiude qui la nosytra diretta, grazie per averci seguito e buon pomeriggio! 14.15: Si susseguono gli ... oasport.it

…e prima di dormire: azzurri in gara gio 12 feb (Vi metto prima le finali) FINALE 11.30 - Sci alpino Super G donne Laura Pirovano pettorale nº 2 Federica Brignone nº 6 Sofia Goggia nº 9 Elena Curtoni nº11 FINALE 13.00 - sci di fondo 10 x.com

SCI FONDO - Spettacolo e tanta neve per l'atteso ritorno del Memorial Orazio Bruna a Casteldelfino. - facebook.com facebook