LIVE Sci di fondo 10 km tl Olimpiadi in DIRETTA | Carollo davanti ai 1.8km
Carollo guida la gara dei 10 km di sci di fondo alle Olimpiadi mentre Johannes Hoesflot Klaebo parte per la fase decisiva delle medaglie, con gli atleti che corrono agitati e alcuni ancora senza le attrezzature complete.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:07 PARTITO JOHANNES HOESFLOT KLAEBO! Comincia la gara per le medaglie! Atleti smaniati, alcuni con il solo pettorale addosso. Incredibile! 12:06 Attenzione al britannico Andrew Musgrave, che può essere considerato il 5° norvegese visto che deve tutto il suo percorso agonistico al Paese norge. 12:05 Daprà staccato ai 1.8km, Carollo invece è davanti con 1?1 di margine su Stephen. Partito il mongolo Bathmunk! Insieme ai giganti, queste sono le Olimpiadi. 12:03 Partito anche il primo francese, Loverà. Teniamolo d’occhio in chiave staffetta. 12:01 Partito Gisselman! Partito anche Martino Carollo. 🔗 Leggi su Oasport.it
