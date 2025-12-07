LIVE Sci di fondo 10 km tl Trondheim 2025 in DIRETTA | vince anche Hedegart ma grande Italia con Carollo e Gismondi!

Oasport.it | 7 dic 2025

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Settimo il fuoriclasse norge, a completare la top7 di casa. Martino CAROLLO è 9° in Coppa del Mondo, lo è a Trondheim in una gara VERA come quella della fidanzata Maria Gismondi! Una giornata che rilancia l’Ital-fondo! 12:56 DIETROOOOO! DIETROOOOO DI 7 DECIMIII! Vermeulen dietro. Carollo sarà 9° dopo l’arrivo di Klaebo! 12:54 Attenzione, se Klaebo ovviamente batterà Carollo, probabilmente non ce la farà Vermeulen che ha 2? di margine su Martino che ha finito fortissimo. 12:52 Colpaccio di Nyenget che nel finale priva del podio Emil Iversen. Carollo 8°, possono batterlo solo Klaebo e Vermeulen. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 10 km tl Trondheim 2025 in DIRETTA: vince anche Hedegart, ma grande Italia con Carollo e Gismondi!

