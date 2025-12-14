LIVE Sci di fondo 10 km tl Davos 2025 in DIRETTA | Maria Gismondi cerca un acuto attenzione a Carollo

Segui in tempo reale le gare di sci di fondo a Davos 2025, con le prove a tecnica libera sui 10 km. Maria Gismondi e Carollo sono tra i favoriti: restate con noi per aggiornamenti e risultati live.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove a tecnica libera con partenza ad intervalli da Davos (SUI) maschili e femminili. Si chiude il tormentato weekend svizzero! Un podio oggi fermerebbe le rotative! L’Italia è carica e nel format viene dall’aver conquistato due grandi top 10 in quel di Trondheim la passata settimana. Martino Carollo e Maria Gismondi furono in grado di superarsi issandosi non lontani dai piedi del podio in gare, soprattutto quella maschile, di livello stellare. Un podio al femminile sarebbe storico, e la sensazione è che la subiachese quest’oggi possa avere le carte in regola per provarci. Oasport.it

LIVE Sci di fondo, Sprint Davos 2025 in DIRETTA: Pellegrino beffato da un francese, Klaebo era uscito ai quarti - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE dell'attesissima sprint a tecnica libera valida per ... oasport.it