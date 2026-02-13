LIVE Pattinaggio artistico Libero maschile Olimpiadi in DIRETTA | Daniel Grassl insegue un sogno
Daniel Grassl, il pattinatore italiano in gara ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, si trova al centro dell’attenzione dopo aver affrontato una sessione di prove intense, che hanno messo alla prova la sua tenuta mentale e tecnica.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del programma libero della gara maschile dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. La notte del free program maschile ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 promette un finale ad altissima tensione. Dopo uno short program di qualità straordinaria, le gerarchie sono delineate ma tutt’altro che definitive: davanti a tutti c’è Ilia Malinin con 108.16 punti, inseguito da Yuma Kagiyama, mentre il francese Adam Siao Him Fa occupa la terza posizione. Subito dietro, quarto con 93.46, c’è Daniel Grassl, pronto a giocarsi le sue carte. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Pattinaggio artistico, Corto maschile Olimpiadi in DIRETTA: tornano Matteo Rizzo e Daniel Grassl
Questa sera gli appassionati di pattinaggio artistico possono seguire in diretta il programma corto della gara maschile ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026.
LIVE Pattinaggio artistico, Prova a squadre Olimpiadi in DIRETTA: da Daniel Grassl dipende il destino azzurro
Questa mattina i pattinatori azzurri sono saliti sul ghiaccio per le prove a squadre alle Olimpiadi.
