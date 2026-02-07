LIVE Pattinaggio artistico Prova a squadre Olimpiadi in DIRETTA | da Daniel Grassl dipende il destino azzurro

Questa mattina i pattinatori azzurri sono saliti sul ghiaccio per le prove a squadre alle Olimpiadi. Da Daniel Grassl dipende il risultato dell’Italia, che spera di migliorare la posizione dopo l’esordio di ieri. La gara continua con il programma corto maschile e la free dance, che potrebbero cambiare le carte in tavola. Per ora, i protagonisti sono in pista per portare a casa il miglior risultato possibile.

19.35: Dopo il debutto di ieri, oggi è il giorno del propgramma corto maschile e della free dance che potrebbero dare un'ulteriore configurazione alla gara a squadre. 19.32: Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare del Team Event di pattinaggio artistico ai giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.

