LIVE Virtus Bologna-Dubai 39-44 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | gli ospiti operano il sorpasso nel secondo quarto +6 all’intervallo lungo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude anche il secondo quarto: dopo 20? Dubai si trova avanti 39-44 sulla Virtus Bologna! 39-44 Carsen Edwards! 17 punti per lui, time-out Golemac. 02 per Akele in lunetta. 37-44 Davis Bertans con la tripla in transizione per il +7. Errore dalla lunetta per l’ex Olympiacos. 37-41 Petrusev col fallo! Dubai torna a +4. 37-39 22 per Wright ai liberi: altro vantaggio Dubai. 37-37 Appoggio di Kamenjas per il pareggio. 37-35 CAAARSEN EEEDWAAARDS! BOMBAAAAA 34-35 22 di Anderson in lunetta. 34-33 Chiuso il 2+1 per riportare la Virtus davanti. 33-33 JALLOW COL FALLO! ANCORA PARI. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Dubai 39-44, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: gli ospiti operano il sorpasso nel secondo quarto, +6 all’intervallo lungo

