LIVE Olimpia Milano-Real Madrid 23-21 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | break di 11-0 dei meneghini +2 alla prima sirena
Segui in tempo reale il live di Olimpia Milano-Real Madrid, valida per l'Eurolega 2026. I meneghini aprono con un break di 11-0, chiudendo il primo quarto con un vantaggio di +2. Continuano a confrontarsi in una partita ricca di emozioni e colpi di scena, aggiornamenti che ti terranno sempre informato sull'andamento del match.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 28-24 Chiuso il 2+1 per riportare il Real a -4. 28-23 Okeke col fallo dopo aver raccolto il tiro sbagliato da Gabriele Procida. 28-21 Layup di Lorenzo Brown! Mini-parziale meneghino, Sergio Scariolo ferma il gioco chiamando time-out. 26-21 PIPPOOO RICCIII! BOMBAAAAAAA Inizia il secondo quarto! Si chiude il primo quarto sul punteggio di 23-21 in favore dell’Olimpia Milano sul Real Madrid! 23-21 22 per Maledon a cronometro fermo. 23-19 MARKO GUDURIC! LA TRIPLA. 20-19 Len da due per interrompere l’emorragia del Real. STOPPATA DI NEBO SU LEN! 20-17 LEDAY IN CONTROPIEDE! BREAK DI 11-0 DELL’OLIMPIA, +3. Oasport.it
Live dalla Sala Stampa Olimpia Milano - Real Madrid
Olimpia Milano-Real Madrid, il risultato della partita di Eurolega LIVE - L’Olimpia Milano torna a giocare all'Allianz Cloud, ex Palalido, ospitando il Real Madrid di Sergio Scariolo. sport.sky.it
| Olimpia Milano vs Real Madrid: diretta (i 12 di Poeta) - Il giocatore rientra a disposizione di coach Peppe Poeta dopo aver regolarmente svolto l'allenamento questa mattina. pianetabasket.com
Due vittorie dell'Under 15, imbattuta anche l'Under 17. Ora sfide importanti con diretta su Olimpia Milano Tv per U15 (sabato 20 dalle 15:45 contro Brescia) e U17 (venerdì 19 dalle 20:15 contro Varese). Partita da primato anche per l'Under 19 contro Fidenza x.com
Mattia Ceccato, da Comiso all'Olimpia Milano: l'esordio in serie A per un sogno “a spicchi” tutto da vivere Domenica sera in campo nella sfida tra Olimpia Milano e Virtus Bologna. «Un momento che non dimenticherò mai. Dove voglio arrivare Il più in alto pos - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.