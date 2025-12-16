LIVE Olimpia Milano-Real Madrid 23-21 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | break di 11-0 dei meneghini +2 alla prima sirena

Segui in tempo reale il live di Olimpia Milano-Real Madrid, valida per l'Eurolega 2026. I meneghini aprono con un break di 11-0, chiudendo il primo quarto con un vantaggio di +2. Continuano a confrontarsi in una partita ricca di emozioni e colpi di scena, aggiornamenti che ti terranno sempre informato sull'andamento del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 28-24 Chiuso il 2+1 per riportare il Real a -4. 28-23 Okeke col fallo dopo aver raccolto il tiro sbagliato da Gabriele Procida. 28-21 Layup di Lorenzo Brown! Mini-parziale meneghino, Sergio Scariolo ferma il gioco chiamando time-out. 26-21 PIPPOOO RICCIII! BOMBAAAAAAA Inizia il secondo quarto! Si chiude il primo quarto sul punteggio di 23-21 in favore dell’Olimpia Milano sul Real Madrid! 23-21 22 per Maledon a cronometro fermo. 23-19 MARKO GUDURIC! LA TRIPLA. 20-19 Len da due per interrompere l’emorragia del Real. STOPPATA DI NEBO SU LEN! 20-17 LEDAY IN CONTROPIEDE! BREAK DI 11-0 DELL’OLIMPIA, +3. Oasport.it

