LIVE Italia-USA 0-6 Hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA | americane a valanga Si va all’ultimo riposo

L’Italia ha subito un pesante 0-6 contro gli Stati Uniti nell’incontro di hockey su ghiaccio femminile ai Giochi Olimpici, a causa di un attacco rapido delle americane che ha preso il sopravvento fin dall’inizio. Le giocatrici italiane tentano di resistere, ma l’avversario non dà tregua e segna altri gol. La partita si ferma al secondo riposo, mentre il pubblico assiste incredulo alla differenza di livello tra le due squadre. Torneremo tra poco per il commento dell’ultimo periodo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Torniamo fra meno di 15 minuti per il racconto del terzo e ultimo tempo. FINISCE IL SECONDO PERIODO: Italia-USA 6-0. Americane dilaganti in questa frazione. Poco da dire alle azzurre, le statunitensi hanno fatto capire una volta di più perché sono le più forti al mondo. 01:33 Gol degli Stati Uniti con annessa rissa. Italia-Stati Uniti 0-6: rete americana con Bilka, che nel battere a rete finisce addosso a Durante. Successivamente animi tesi per il “crash”: arbitri che hanno il loro bel da fare. 02:41 Si torna a donne pari sul ghiaccio. 04:41 Penalità ancora per gli States: 2 minuti in panca puniti per interferenza a Barnes. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-USA 0-6, Hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA: americane a valanga. Si va all’ultimo riposo LIVE Italia-USA 0-0, Hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA: americane che premono, si difendono bene le azzurre L’Italia e gli Stati Uniti si affrontano nel match di hockey su ghiaccio femminile alle Olimpiadi, un incontro equilibrato che si decide negli ultimi minuti. LIVE Italia-USA 0-5, Hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA: americane dominanti che ora se ne vanno L’Italia ha subito un pesante 0-5 contro gli Stati Uniti nel match di hockey su ghiaccio femminile ai Giochi Olimpici, a causa di una differenza evidente di livello tra le due squadre. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Olimpiadi in diretta. Curling, Italia battuta 9-8 dagli Usa. Combinata a squadre, delusione Vinatzer; Olimpiadi, dalla combinata al trampolino fino al pattinaggio di figura: tutti i risultati di giornata; LIVE Italia-USA 8-9, Curling misto Olimpiadi in DIRETTA: azzurri in finale per il bronzo; Milano Cortina, la diretta: Italia-Usa 8-9, sfuma il sogno del bis olimpico. Il programma. LIVE Italia-USA 0-4, Hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA: scappano nel punteggio le americane a metà del secondo periodoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.00 Si scollina la metà del secondo periodo. 12:20 Ora le azzurre sembrano aver finito le energie. Piovono le ... oasport.it Olimpiadi 2026, la diretta: Italia ko con la Germania nel curling, Grassl sogna medaglia nel pattinaggio di figura, Bagnis 5° in skeleton. Hockey quarti donne: Italia-Usa 0-5Moioli, reduce da un trauma facciale, vince il bronzo nello snowboard cross donne. Male gli azzurri del biathlon, una vittoria e un ko per il curling maschile. Ora Grassl nell'artistico ... corriere.it Che spettacolo l'hockey olimpico! Qui tutte le foto di Mattia Martegani dall'Ice Hockey Arena di Milano: https://www.varesenews.it/photogallery/italia-slovacchia-di-hockey/ #hockey #olimpiadi - facebook.com facebook Che peccato per la Nazionale di hockey maschile, con l'Italia che perde 3-2 contro la Slovacchia nella seconda partita del girone: gol azzurri di Matt Bradley e Dustin Gazley. Domani alle 16.40 l'ultima sfida del girone, contro la Finlandia #Olimpiadilnvernali20 x.com