Le statunitensi segnano il secondo gol contro l’Italia durante la partita di hockey ghiaccio femminile alle Olimpiadi. La causa è un'azione di Coyne che, trovando una conclusione laterale, mette il disco sotto il gambale di Durante. La palla finisce in porta, aumentando il vantaggio delle americane.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:39 Raddoppio degli Stati Uniti: Italia-USA 0-2. Trova una conclusione laterale Coyne, il disco finisce sotto il gambale di Durante che non riesce a respingere trascinandosi di fatto il puck in porta. 18:50 Harvey trova il disco e arriva vicino alla porta di Durante: strada sbarrata. CI SIAMO! Comincia il secondo periodo di Italia-USA. A più tardi per il racconto del secondo terzo di gara. Ci ritroviamo fra meno di 15 minuti. 00:00 Occasionissima finale per Murphy sulla sirena: non trova la porta. SI VA AL RIPOSO! Italia-USA 1-0: le azzurre si stanno difendendo, sono sotto per effetto della rete di Keller, ma stanno anche mostrando un grande carattere e hanno rischiato di bucare la gabbia statunitense con la fuga di Reyes. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-USA 0-2, Hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA: arriva il raddoppio delle americane che provano a prendere il largo

L’Italia e gli Stati Uniti si affrontano nel match di hockey su ghiaccio femminile alle Olimpiadi, un incontro equilibrato che si decide negli ultimi minuti.

Questa sera gli occhi sono puntati sul match di hockey ghiaccio femminile alle Olimpiadi.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: LIVE Italia-USA 8-9, Curling misto Olimpiadi in DIRETTA: azzurri in finale per il bronzo; Milano Cortina 2026: 2 ori azzurri con Rieder-Kainzwaldner e Voetter-Oberhofer; LIVE Italia-Gran Bretagna 5-3, Curling misto Olimpiadi in DIRETTA: Constantini e Mosaner non scendono dal podio! C’è il bronzo azzurro!; Hockey, Usa-Canada 5-0, ma è festa in tribuna. Americane contro l’Italia nei quarti.

LIVE Italia-USA, Hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA: un onore affrontare le maestre ai quarti!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-USA, secondo quarto del torneo femminile di ... oasport.it

Usa-Italia femminile 0-3, il risultato dell'amichevole delle AzzurreUna sconfitta netta nel punteggio ma un primo tempo giocato quasi alla pari, con un solo gol incassato nei primi 45' e più di un'occasione fallita per pareggiare, contro la nazionale femminile più ... sport.sky.it

Che spettacolo l'hockey olimpico! Qui tutte le foto di Mattia Martegani dall'Ice Hockey Arena di Milano: https://www.varesenews.it/photogallery/italia-slovacchia-di-hockey/ #hockey #olimpiadi - facebook.com facebook

Che peccato per la Nazionale di hockey maschile, con l'Italia che perde 3-2 contro la Slovacchia nella seconda partita del girone: gol azzurri di Matt Bradley e Dustin Gazley. Domani alle 16.40 l'ultima sfida del girone, contro la Finlandia #Olimpiadilnvernali20 x.com