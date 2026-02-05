LIVE Italia-Francia 2-1 Olimpiadi hockey ghiaccio femminile in DIRETTA | Roccella firma il raddoppio

Questa sera gli occhi sono puntati sul match di hockey ghiaccio femminile alle Olimpiadi. L’Italia vince 2-1 contro la Francia, grazie anche a una doppietta di Roccella. Le transalpine non mollano e tentano il tutto per tutto, ma Fedel si fa trovare pronta e blocca gli attacchi. La partita si mantiene tesa fino all’ultimo secondo, con le azzurre che resistono e portano a casa una vittoria importante.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18? Reagiscono le transalpine, ma ci pensa nuovamente Fedel. 16? GOOOOOOL ITALIA!!! Esplode la festa azzurra! Contropiede micidiale di Della Rovere, si salva ancora una volta Philbert ma sulla ribattuta Roccella è lestissima. Italia 2 Francia 1. 15? Martina Fedel non vuole correre rischi e preferisce trattenere il disco. Si ripartirà dall'ingaggio. Intanto qualche problema per Tutino, con la dottoressa della nazionale che si prende cura dell'autrice del pareggio. 14? Fase di gioco favorevole alle francesi, che si riversano nel terzo offensivo. 12? Da posizione angolatissima ci prova Lobis, ma Philbert non si lascia beffare.

