LIVE Italia-Francia Olimpiadi hockey ghiaccio femminile in DIRETTA | esordio storico per le azzurre

Questa mattina si gioca una partita storica per l’hockey ghiaccio femminile. Le azzurre fanno il loro esordio alle Olimpiadi contro la Francia nel gruppo B. La partita si può seguire in diretta e i tifosi sono già pronti a tifare per le loro.

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Francia, match valido per la prima giornata del gruppo B del torneo olimpico di hockey su ghiaccio femminile. Le azzurre di Eric Bouchard infiammano la Santa Giulia Ice Hockey Arena di Milano lanciando la sfida alle cugine d'oltralpe. Incontro da non fallire per la compagine italiana, nel girone completato da Germania, Svezia e Giappone. Il gruppo azzurro sogna di far appassionare i tifosi che riempiranno gli spalti. Nel roster un giusto mix di atlete nate e formate in Italia, ed altre con origini del Bel Paese e formazione nordamericana.

