LIVE Italia-Svezia 1-6 hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA | netta sconfitta per le azzurre

Alle Olimpiadi di Pechino, l’Italia di hockey ghiaccio femminile ha subito una sconfitta netta contro la Svezia. La partita si è conclusa con un punteggio di 1-6, lasciando poche speranze alle azzurre. La cronaca in diretta si ferma qui, dopo circa un’ora di confronto intenso sul ghiaccio.

17.03 L'Italia tornerà sul ghiaccio lunedì 9 febbraio alle 12.10 contro il Giappone. 17.02 Le reti della Svezia portano la firma di Adolfsson (9? 50?), Lundin (29? 36?), Hjalmaon (31? 47?), Olsson (34? 39?) e Johansson (46? 53? e 54? 32?).

Questa mattina le azzurre di hockey ghiaccio femminile hanno affrontato la Svezia nelle Olimpiadi.

Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, le azzurre dell’hockey ghiaccio femminile si giocano una grande chance contro la Svezia.

