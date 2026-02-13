LIVE Italia-Slovacchia Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA | azzurri per continuare a sorprendere
LIVE Italia-Slovacchia, Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA: azzurri per continuare a sorprendere CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Slovacchia, secondo impegno del Blue Team nel Gruppo B del torneo Olimpico di hockey su ghiaccio maschile. Questa mattina, allo stadio di Pechino, gli azzurri sono entrati in campo determinati a confermare la vittoria ottenuta alla prima partita contro la Norvegia, motivati dalla voglia di stupire anche contro i favoriti slovacchi, dopo aver
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Slovacchia, secondo impegno del Blue Team nel Gruppo B del torneo Olimpico di hockey su ghiaccio maschile. Gli azzurri di Jukka Jalonen, nella prima partita del proprio torneo, hanno offerto una prova fatta di sofferenza, contro una squadra fortissima come quella svedese. L’Italia è addirittura riuscita ad andare in vantaggio in avvio di match contro gli scandinavi, salvo poi subire la rimonta avversaria per il 2-5 finale. Quella di mercoledì rimane però una serata da ricordare; un esordio da incorniciare nonostante la sconfitta! Alla Rho Ice Arena gli azzurri sfideranno la Slovacchia. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Italia-Svezia, Hockey ghiaccio Olimpiadi 2026 in DIRETTA: debutto da brividi per gli azzurri
Questa mattina gli azzurri scendono in campo per il loro primo match alle Olimpiadi di Milano-Cortina.
LIVE Italia-Svezia 2-3, Hockey ghiaccio Olimpiadi 2026 in DIRETTA: finisce il secondo periodo, azzurri ancora ampiamente in partita
Dopo due periodi di gioco, il risultato vede ancora gli azzurri in partita, nonostante il punteggio sia di 2-3 a favore della Svezia.
