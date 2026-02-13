LIVE Italia-Slovacchia Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA | avvio convincente degli azzurri!

Luca Fadani, portiere della nazionale italiana di hockey su ghiaccio, si è distinto con una parata decisiva sul tiro di Okuliar durante la partita Italia-Slovacchia alle Olimpiadi, bloccando un'occasione pericolosa al primo minuto dopo che gli avversari avevano messo sotto pressione gli azzurri con un’azione rapida.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18? Ancora una parata di Fadani sul tiro dalla distanza di Okuliar. Disco bloccato e ingaggio nel terzo offensivo slovacco. 18? Ancora pressing slovacco. Un po’ in difficoltà adesso la linea azzurra. 17? Quattro parate consecutive di Davide Fadani! Prima un tiro dalla distanza e il successivo colpo sul rebound, poi una parata pazzesca sulla conclusione ravvicinata di Tatar. Si crea poi un mischione a ridosso della porta azzurra che termina con il blocco del disco del portiere azzurro. 17? Non trova la deviazione Digiacinto! Bradley dopo un’ottima transizione tenta il tracciante al centro, ma è ottima la difesa avversaria. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Italia-Slovacchia, Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA: azzurri per continuare a sorprendere CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Slovacchia, secondo impegno del Blue Team nel Gruppo B del torneo Olimpico di hockey su ghiaccio maschile.

L’Italia affronta la Slovacchia nella partita di hockey ghiaccio alle Olimpiadi, con gli azzurri che cercano di rimanere competitivi dopo aver subito diverse sconfitte nelle ultime sfide.

LIVE Italia-Slovacchia, Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA: altra sfida difficile per gli azzurriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7' Che parata di Skorvanek! Contropiede velocissimo degli azzurri dopo un ingaggio vinto in zona difensiva. oasport.it

Diretta Milano Cortina Olimpiadi live 13 febbraio, LIVE hockey Italia-Slovacchia, Moioli 6° e vittoria Italia curlingNews, aggiornamenti e risultati della giornata olimpica del 13 febbraio in tempo reale di tutte le competizioni in programma delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina ... sport.virgilio.it

