LIVE Italia-Slovacchia 2-3 Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA | Gazley a segno! Azzurri ancora vivi!

L’Italia ha perso contro la Slovacchia con il punteggio di 2-3 nella partita di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi, un risultato che mette a dura prova le speranze degli azzurri. Gazley ha segnato un gol importante, ma non è bastato per portare a casa la vittoria. La sfida è stata intensa e combattuta fino all’ultimo minuto, con gli italiani che sono rimasti in partita fino alla fine, nonostante le difficoltà. La Nazionale italiana si impegna ancora, sperando in un risultato migliore nelle prossime gare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Terminata la partita! Che peccato per gli azzurri che hanno giocato un altro match alla pari contro una squadra molto forte. L'hockey su ghiaccio italiano in questa Olimpiade sta dimostrando di giocare alla pari con i migliori al mondo e questo vale quanto uan vittoria! 19? NOO! Penalità contro Larkin per ritardo di gioco! Le speranze azzurre adesso sono davvero pochissime! 19? Tiro di Bradley da lontano! Parata di Skorvanek! 18? Ingaggio degli azzurri in zona offensiva. Ancora fuori Clara, importantissimo avere il possesso per organizzare la manovra con il 6 contro 5.