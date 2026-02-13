Luca Rizzoli guida l’Italia nel secondo incontro di qualificazione del curling maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 contro la Gran Bretagna di Bruce Mouat, in una sfida che si preannuncia estremamente intensa e ricca di tensione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo incontro di qualificazione per il torneo maschile di curling dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 tra Italia e Gran Bretagna. La medaglia conquistata nel curling misto da Stefania Constantini in coppia con Amos Mosaner potrebbe avere gasato l’ambiente soprattutto in casa maschile dove si respira un’aria meno pesante che fra le ragazze. Dopo l’esordio vincente contro la Svezia di Niklas Edin, l’Italia è pronta a tornare sul ghiaccio per la terza sessione del round robin del torneo maschile di curling ai Giochi di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Gran Bretagna, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: altra sfida stellare contro Mouat

Questa sera si affrontano Italia e Gran Bretagna nel curling misto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Questa mattina si è aperta una sfida intensa tra Italia e Gran Bretagna nel curling misto ai Giochi Olimpici.

Contenuti correlati

Debutto agrodolce dell'Italia tra Curling e Hockey | Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: RECAP! Italia ko con la Gran Bretagna, ma comunque in semifinale; LIVE Italia-Gran Bretagna 6-9, curling misto Olimpiadi in DIRETTA: azzurri sconfitti, ma matematicamente qualificati; Stefania Constantini e Amos Mosaner oggi in finale per il bronzo : Italia - Gran Bretagna nel doppio misto curling, orario e dove vedere in diretta tv e streaming · Olimpiadi Invernali di; Giorno 3 | Curling: Italia - Gran Bretagna Streaming | DAZN IT.

LIVE Italia-Gran Bretagna, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: altra sfida stellare contro MouatBuongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo incontro di qualificazione per il torneo maschile di curling dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 tra Italia e Gran Bretagna. La medaglia ... oasport.it

LIVE Italia-Gran Bretagna 5-3, Curling misto Olimpiadi in DIRETTA: Constantini e Mosaner non scendono dal podio! C’è il bronzo azzurro!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della finale per il bronzo Italia-Gran Bretagna nel doppio misto di curling 15:46 Si chiude qui la ... oasport.it

In Italia gran parte della musica dal vivo è in mano a due società x.com

L'Italia del curling ha aperto in grande stile il torneo maschile di Milano Cortina 2026. Il quartetto formato da Joël Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella ha difatti battuto la Svezia, campionessa olimpica in carica, con il punteggio di 7 - facebook.com facebook