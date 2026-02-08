Questa sera si affrontano Italia e Gran Bretagna nel curling misto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. È l’ottava partita per gli azzurri, che cercano di migliorare il loro percorso in questa disciplina. La sfida si preannuncia intensa, soprattutto contro il fenomeno Mouat, uno dei protagonisti britannici più attesi. I giocatori italiani sono determinati a mettere in difficoltà gli avversari e a portare a casa un risultato importante.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Gran Bretagna, Ottava sfida degli azzurri nel torneo Olimpico di Milano Cortina 2026 di curling misto. Questa penultima partita del round robin vedrà di fronte due delle coppie più forti nel panorama internazionale. La coppia britannica, formata dai due scozzesi Bruce Mouat e Jennifer Dodds, occupa la prima posizione in classifica ed è già sicura del passaggio del turno grazie all’incredibile filoto di sette vittorie in altrettante partite in queste Olimpiadi. Stefania Constantini e Amos Mosaner sono però i campioni olimpici e campioni mondiali in carica; i due azzurri, nonostante un torneo giocato finora fra alti e bassi, non sono certo inferiore alle coppia d’oltremanica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Gran Bretagna, curling misto Olimpiadi in DIRETTA: scontro stellare contro il fenomeno Mouat!

Approfondimenti su Italia Gran Bretagna

La nazionale di curling italiana si prepara a sfidare la Gran Bretagna in un match decisivo.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Italia Gran Bretagna

Argomenti discussi: In diretta - Milano Cortina 2026; Dove vedere in tv Italia-Gran Bretagna, curling misto Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming; Dove vedere le Olimpiadi invernali 2026 in diretta tv e in streaming; Curling, Constantini-Mosaner battono l'Estonia.

Curling, la Gran Bretagna continua a volare alle Olimpiadi. L’Italia se la gioca per la semifinale, la Norvegia tallonaLa Gran Bretagna prosegue il proprio cammino da imbattuta nel torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, infilando la ... oasport.it

Dove vedere in tv Italia-Gran Bretagna, curling misto Olimpiadi 2026: orario, programma, streamingNella serata di domenica 8 febbraio (dalle ore 19.05) si svolgerà il big match tra Italia e Scozia, piatto forte della dodicesima sessione di gioco del ... oasport.it

L’Italia comincia alla grande il Sei Nazioni di rugby: battuta la Scozia (18-25), esattamente come due anni fa a Roma facebook