LIVE Italia-Gran Bretagna curling misto Olimpiadi in DIRETTA | importante sfida al fenomeno Mouat!

Questa mattina si è aperta una sfida intensa tra Italia e Gran Bretagna nel curling misto ai Giochi Olimpici. La partita si è giocata in diretta e ha catturato l’attenzione di tutti gli appassionati, con i giocatori italiani che hanno dato il massimo contro il talento di Mouat, il fenomeno britannico. La partita prosegue con ritmo serrato, mentre gli spettatori seguono con ansia ogni mossa in attesa di un risultato che potrebbe essere decisivo.

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CECHIA DI CURLING MISTO DALLE 14.35 Buonasera amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Gran Bretagna, Ottava sfida degli azzurri nel torneo Olimpico di Milano Cortina 2026 di curling misto. Questa penultima partita del round robin vedrà di fronte due delle coppie più forti nel panorama internazionale. La coppia britannica, formata dai due scozzesi Bruce Mouat e Jennifer Dodds, occupa la prima posizione in classifica ed è già sicura del passaggio del turno grazie all'incredibile filoto di sette vittorie in altrettante partite in queste Olimpiadi.

