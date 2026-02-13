LIVE Italia-Gran Bretagna 7-7 Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA | situazione in parità ma mano azzurra

L’Italia e la Gran Bretagna sono in parità sul ghiaccio di Pechino, con il punteggio di 7-7 nel curling maschile alle Olimpiadi, mentre gli azzurri cercano di mantenere il ritmo dopo aver conquistato punti preziosi nelle ultime giocate.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GERMANIA DI CURLING DALLE 19.05 11.28: Mano rubata degli scozzesi, Mouat ha giocato molto bene stavolta e Retornaz ha provato a chiuderla sapendo di prendersi un rischio calcolato. Siamo pari ma la mano resta all’Italia. 7-7 11.24: Guardia e bocciata ripetuta, un punto italiano quando mancano gli ultimi 4 tiri 11.21: Sempre un punto azzurro a metà del nono end, con errore grave dei britannico sul loro terzo tiro 11.19: Un punto azzurro dopo 4 tiri del nono end 11.14: Non molla la Gran Bretagna che mette il doppio punto e si avvicina agli azzurri: 7-6 11. 🔗 Leggi su Oasport.it

L’Italia supera la Gran Bretagna 5-4 nel curling maschile alle Olimpiadi, con un finale al cardiopalma e un errore britannico nel sesto end che ha deciso il risultato.

L’Italia ha dominato contro la Gran Bretagna nella partita di curling alle Olimpiadi, con un risultato di 4-0, dopo che quattro degli azzurri hanno commesso un’ingenuità in avvio che ha dato il via a una serie di errori.

BLACKOUT AL PALAZZETTO DURANTE LE GARE DI CURLING ALLE OLIMPIADI INVERNALI DI MILANO CORTINA 2026

LIVE Italia-Gran Bretagna 7-4, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: doppio punto al settimo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GERMANIA DI CURLING DALLE 19.05 11.03: Due stone azzurre a punto dopo 8 tiri ... oasport.it

Diretta Milano Cortina Olimpiadi live 13 febbraio, LIVE snowboard Moioli e curling Gran Bretagna-ItaliaNews, aggiornamenti e risultati della giornata olimpica del 13 febbraio in tempo reale di tutte le competizioni in programma delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina ... sport.virgilio.it

ITALIA vs GRAN BRETAGNA Curling Maschile Strategia pura, nervi saldi e colpi decisivi. Gli Azzurri affrontano la Gran Bretagna in una sfida di altissimo livello, dove ogni stone pesa come un macigno Olimpiadi Invernali Milano Cortina - facebook.com facebook

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, si inizia con il curling maschile: c’è Italia-Gran Bretagna x.com