LIVE Italia-Gran Bretagna 4-0 Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA | incredibile mano rubata da 4 degli azzurri in avvio
L’Italia ha dominato contro la Gran Bretagna nella partita di curling alle Olimpiadi, con un risultato di 4-0, dopo che quattro degli azzurri hanno commesso un’ingenuità in avvio che ha dato il via a una serie di errori.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GERMANIA DI CURLING DALLE 19.05 9.30: Due stone britanniche a punto dopo 12 tiri del secondo end 9.27: Una stone azzurra a punto a metà del secondo end 9.24: Due stone azzurre a punto dopo 4 tiri del secondo end 9.20: ERRORE GRAVISSIMO DI MOUAT CHE REGALA UNA MANO DA 4 ALL’ITALIA! Incredibile errore del campione scozzese che ha provato a promuovere la guardia per togliere le due stone azzurre nella partre centrale della casa e invece ha colpito solo le sue stone 9.17: Due stone britanniche a punto quando mancano 2 tiri al termine del primo end 9. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Italia-Svezia 1-0, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: mano rubata in avvio di match!
Questa sera gli atleti italiani di curling affrontano la Svezia in una partita decisiva alle Olimpiadi.
LIVE Italia-Svezia 4-1, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: mano da tre punti degli azzurri!
Gli azzurri del curling hanno conquistato una vittoria importante contro la Svezia, con il punteggio finale di 4-1.
BLACKOUT AL PALAZZETTO DURANTE LE GARE DI CURLING ALLE OLIMPIADI INVERNALI DI MILANO CORTINA 2026
L'Italia del curling ha aperto in grande stile il torneo maschile di Milano Cortina 2026. Il quartetto formato da Joël Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella ha difatti battuto la Svezia, campionessa olimpica in carica, con il punteggio di 7 - facebook.com facebook