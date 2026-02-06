LIVE Italia-Svizzera 10-4 curling misto Olimpiadi in DIRETTA | mano rubata da tre punti per gli azzurri nel quinto end

Gli azzurri di curling hanno concluso la partita contro la Svizzera con un punteggio di 10-4. Nel quinto end, hanno rubato tre punti agli avversari, portandosi avanti nel punteggio e dando un buon slancio alla partita. La diretta delle Olimpiadi continua, e gli appassionati possono aggiornarsi cliccando sul link dedicato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-ESTONIA DI CURLING MISTO DALLE 14.35 11:13 Yannick Schwaller boccia il sasso azzurro mettendo il punto elvetico quando mancano gli ultimi tiri. 11:12 Mettiamo addirittura pressione agli elvetici piazzando tre pietre italiane a punto. 11:10 Doppia bocciata formidabile di Amos Mosaner, che spegne gli entusiasmi dovuti al power play della Svizzera. 11:09 Elvetici che avranno nuovamente a disposizione l'ultimo tiro della mano. 11:07 Svizzera che sceglie di giocare il power play, spostando dunque le stone già posizionate sul versante laterale della pista.

