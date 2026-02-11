Questa sera gli atleti italiani di curling affrontano la Svezia in una partita decisiva alle Olimpiadi. Fin dall’inizio, l’Italia ha mostrato una grande concentrazione, mettendo sotto pressione gli avversari. Al primo end, un errore svedese ha permesso all’Italia di mettere a segno un punto, portandosi avanti 1-0. La partita prosegue con intensità, con i giocatori italiani che cercano di mantenere il vantaggio e di sfruttare ogni occasione per allungare il punteggio. La diretta continua a aggiornare gli appassionati sulle evoluzioni di questa sf

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.21 Guardia centrale perfetta di Giovanella. SECONDO END 19.19 Per questione di millimetri non sono stati due i punti rubati dall’Italia! Ottimo inizio comunque di Retornaz e compagni! 19.17 MANO RUBATA DALL’ITALIA! Edin cerca un run-back per bocciare la stone azzurra in casa e trovare tre punti. Il tiro è però difficilissimo e lo svedese lo sbaglia! 1-0 per gli azzurri! 19.15 Draw di Retornaz molto preciso sul bottone. Adesso il punto è italiano, ma l’ultima stone sarà tirata dalla Svezia. 19.14 Edin piazza la stone dietro la guardia con un draw preciso. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Svezia 1-0, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: mano rubata in avvio di match!

Approfondimenti su Italia Svezia

Questa sera gli azzurri scendono in pista per il debutto nel torneo maschile di curling alle Olimpiadi.

Ultime notizie su Italia Svezia

