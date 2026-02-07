Oggi entra nel vivo la seconda giornata di gare a Milano Cortina 2026. La prova a squadre si fa più intensa, con il corto maschile che si avvicina alla fase decisiva. Seguiamo passo passo le esibizioni e i risultati in diretta, mentre gli atleti cercano di conquistare punti fondamentali per la qualificazione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare del Team Event di pattinaggio artistico ai giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Dopo il debutto di ieri, oggi è il giorno del propgramma corto maschile e della free dance che potrebbero dare un’ulteriore configurazione alla gara a squadre. Al termine della prima giornata del team event di pattinaggio artistico ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, l’ Italia si inserisce in terza posizione provvisoria, in attesa dell’ultimo segmento rimasto in programma, il programma corto maschile, che definirà le cinque nazioni qualificate alla fase decisiva per le medaglie, riservata agli esercizi liberi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Prova a squadre Olimpiadi in DIRETTA: si entra nel vivo, cruciale il corto maschile

