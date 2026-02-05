LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 5 febbraio in DIRETTA | si entra nel vivo con curling snowboard e hockey ghiaccio!

Questa mattina le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 entrano nel vivo. Inizia ufficialmente la competizione con le prime gare di curling, snowboard e hockey su ghiaccio. I fan sono già davanti agli schermi, pronti a seguire passo dopo passo le imprese degli atleti italiani e internazionali. La giornata promette emozioni e sorprese, mentre gli atleti si preparano a scendere in pista e sui campi di gara.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, giovedì 5 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Curling, sono incominciate le Olimpiadi! Svezia e Canada brillano nel doppio misto, domani l'Italia Oggi giovedì 5 febbraio va in scena la seconda giornata di gare Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: ci si. Iniziano non nel migliore dei modi le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Durante le prime gare di Curling. Mentre si svolgevano le prime partite, la luce del palazzetto ha iniziato prima ad avere un leggero tremolizio per poi spegnersi. Tra l'incredulità degli spett

