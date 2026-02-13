LIVE Italia-Germania 5-5 Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA | extra-end con hammer tedesco!

L’Italia e la Germania hanno pareggiato 5-5 nel curling maschile alle Olimpiadi, dopo un extra-end deciso dall’Hammer tedesco. La partita si è svolta con continui colpi di scena, e gli atleti hanno dato il massimo fino all’ultimo tiro. La sfida si è conclusa con un’azione decisiva dei giocatori tedeschi, che hanno conquistato il punto finale con un lancio preciso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GRAN BRETAGNA DI CURLING DALLE 9.05 21.47 Guardia centrale di Giovanella. EXTRA-END 21.45 Punto Italia con la bocciata! Si va all'extra-end, ma l'hammer è tedesco. 21.44 Bocciata della Germania che prende il punto. Adesso Retornaz puà contro-bocciare per trovare un punto ed andare all'extra-end. 21.43 Noo! Errore di Retornaz che voleva piazzare un draw laterale per andare a punto ed evitare la bocciata. Il suo colpo però è troppo corto e rimane a pelo fuori dalla casa. 21.42 Bocciata tedesca sul secondo sasso azzurro. Rimane un punto italiano al momento! 21.