LIVE Italia-Germania 4-2 Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA | finalmente un end da due punti!

L’Italia ha battuto la Germania 4-2 nel curling maschile alle Olimpiadi, grazie a un end decisivo che ha fatto la differenza. La vittoria arriva dopo un'ottima strategia nelle fasi finali, con gli azzurri che hanno approfittato di un errore degli avversari. I giocatori italiani si sono mossi con precisione, conquistando due punti in un momento chiave e portando a casa il risultato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GRAN BRETAGNA DI CURLING DALLE 9.05 21.01 Draw al centro della casa di Giovanella in apertura di end. OTTAVO END 20.59 Bocciata piena di Retornaz e finalmente due punti in un end! 20.57 Hit-roll di Muskatewitz non riesce! Il sasso battente schizza via dopo aver toccato una stone azzurra. C'è spazio per fare due punti adesso! 20.56 Buon run di Retornaz che leva una delle due stone tedesche in casa e lascia la battente nascosta dietro una guardia. Il punto però rimane tedesco. 20.54 Bocciata di Muskatewitz che leva il sasso azzurro e prende addirittura due punti.