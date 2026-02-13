LIVE Italia-Germania 4-5 Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA | gli errori azzurri regalano tre punti ai tedeschi!

Durante la partita tra Italia e Germania, il risultato finale di 4-5 è stato determinato dagli errori degli azzurri, che hanno consegnato tre punti agli avversari. La gara di curling delle Olimpiadi si è svolta con continui sbagli da parte della squadra italiana, che ha permesso ai tedeschi di prendere il comando nel momento decisivo. In questa fase, l'Italia ha commesso alcune imprecisioni che hanno favorito la rimonta degli avversari, rendendo difficile la conquista del risultato positivo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GRAN BRETAGNA DI CURLING DALLE 9.05 21.23 Il draw a Giovanella riesce! Stone piazzata perfettamente sul bottone dietro le guardie centrali. 21.22 Draw completamene sbagliato di Scheuerl. La sua stone è cortissima e di fatto diventa un’altra guardia centrale. 21.21 Risponde con una guardia laterale Giovanella. L’Italia deve giocare aggressiva adesso. 21.21 Guardia al centro dei tedeschi. NONO END 21.19 Tre punti della Germania che passa in vantaggio! Muskatewitz esegue un run perfetto con cui toglie il sasso azzurro e si prende i tre punti! 21. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Germania 4-5, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: gli errori azzurri regalano tre punti ai tedeschi! LIVE Italia-Svezia 4-1, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: mano da tre punti degli azzurri! Gli azzurri del curling hanno conquistato una vittoria importante contro la Svezia, con il punteggio finale di 4-1. LIVE Italia-Germania 5-6, Europei curling 2025 in DIRETTA: tre punti tedeschi nel settimo end La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Sconfitta indolore per l'Italia: la Germania si impone 2-1 Milano Cortina 2026; RECAP! Italia-Germania 1-2: gol decisivo tedesco a 90'' dalla sirena; LIVE Italia-Germania 1-2, hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA: sconfitta indolore per le azzurre; Domani alla Sparkasse Arena l’amichevole preolimpica tra Italia e Germania. LIVE Italia-Germania 4-5, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: gli errori azzurri regalano tre punti ai tedeschi!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GRAN BRETAGNA DI CURLING DALLE 9.05 21.06 Freeze dei tedeschi sul sasso centrale in ... oasport.it Italia battuta dalla Germania nell'ultimo test prima dei GiochiL'amichevole alla Sparkasse-Arena finisce 4-3 per i tedeschi. L'assistente allenatore Mair: Molte indicazioni positive ... rainews.it ITALIA vs GERMANIA Curling Maschile Precisione, strategia e sangue freddo sul ghiaccio. Gli Azzurri affrontano la Germania in una sfida ad altissimo livello, dove ogni stone può decidere la partita Olimpiadi Invernali Milano Cortina Co - facebook.com facebook #ottoemezzo Asse Italia-Germania, Giannini: “Meloni divide ma non impera, a cosa punta” x.com