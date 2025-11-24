LIVE Italia-Germania 5-6 Europei curling 2025 in DIRETTA | tre punti tedeschi nel settimo end
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:03 Iniziato il fondamentale ottavo end, bisogna marcare punti. OTTAVO END 12:58 Germania che passa a condurre per 6-5 dopo sette end. 12:57 Non riesce il miracolo a Retornaz, anche un pizzico sfortunato. L’azzurro elimina soltanto una stone avversaria. Arriveranno 3 punti per la Germania. 12:55 Abbiamo bisogno di una magia di Joel per evitare il sorpasso tedesco. 12:54 Arriva purtroppo l’erroraccio di Retornaz, che manca la bocciata. Occasione Germania. 12:52 Gran tiro di Kapp che effettua un cosiddetto raise promuovendo la stone esterna alla casa che boccia quella azzurra a punto. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Italia-Germania, Europei curling 2025 in DIRETTA: gli azzurri affrontano i campioni in carica