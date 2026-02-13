LIVE Italia-Germania 2-2 Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA | sfida equilibratissima!sfida

L'Italia e la Germania hanno pareggiato 2-2 nella partita di curling alle Olimpiadi, una sfida combattuta fino all'ultimo colpo. La partita si è svolta oggi, con entrambe le squadre che hanno mostrato grande precisione nelle manovre. I giocatori italiani hanno rischiato e si sono impegnati per ottenere un risultato positivo, mentre i tedeschi hanno risposto colpo su colpo. La tensione si è fatta sentire soprattutto negli ultimi lanci, quando entrambe le squadre hanno tentato di schiacciare l’avversario.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GRAN BRETAGNA DI CURLING DALLE 9.05 20.43 Guardia centrale in apertura di Scheuerl. SETTIMO END 20.42 Il draw di Muskatewitz è preciso, la Germania si riporta in parità e l'hammer passa agli azzurri! 20.40 Run perfetto di Retornaz che boccia la stone tedesca! Adesso il sasso più vicino al centro è azzurro! Tedeschi forzati a prendersi un punto, ma il draw non è così semplice. 20.39 Hit-roll di Muskatewitz che leva la stone a punto azzurra e si nasconde perfettamente dietro la guardia centrale. 20.38 Ottima bocciata di Retornaz che leva un sasso tedesco in casa e si mette a punto.