LIVE Italia-Gran Bretagna 3-3 curling misto Olimpiadi in DIRETTA | sfida equilibratissima

Questa sera si è conclusa con un pareggio 3-3 la sfida di curling tra Italia e Gran Bretagna alle Olimpiadi. La partita è stata molto equilibrata, con entrambe le squadre che hanno combattuto punto su punto fino all’ultimo. I giocatori italiani hanno mostrato grinta e precisione, ma gli avversari britannici hanno risposto colpo su colpo. Ora si attende il prossimo turno per capire chi avrà la meglio in questa competizione serrata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CECHIA DI CURLING MISTO DALLE 14.35 19.47 Ultim tiro dell'end per Costantini che boccia una stone avversaria che però non era a punto. Colpo conservativo per l'Italia. 19.46 Un altro freeze fotocopia rispetto a prima di Mouat. Ancora una volta esecuzione perfetta dello scozzese. Difficile evitare i danni adesso, i britannici potrebbero fare anche 3 punti o più. 19.45 Bocciata la guardia centrale che poi schizza via e leva una stone gialla dalla casa. Bel tiro di Mosaner, il punto però rimanere britannico per ora. 19.44 Che tiro di Mouat! Freeze perfetto del britannico! Sfiora il sasso azzurro e si mette a punto con un tiro magistrale!

