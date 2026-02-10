LIVE Italia-Germania 1-0 hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA | vantaggio azzurro!

L’Italia si prende un vantaggio importante nella partita di hockey ghiaccio femminile alle Olimpiadi. Le azzurre, contro ogni previsione, sono andate in vantaggio sulla Germania nel corso di una partita molto intensa. La fase si fa più nervosa, con continui capovolgimenti di fronte e azioni che tengono tutti con il fiato sospeso. La sfida resta aperta e ancora lunga, ma il primo gol dà un segnale chiaro alle avversarie.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4? Fase convulsa e con tanti capovolgimenti di fronte adesso. La partita sembra essersi accesa tutto d'un tratto! 2? Tenta di reagira le Germania, ma adesso le azzurre volano sulle ali dell'entusiasmo! Ottima la difesa dell'Italia, che poi si riproietta nuovamente in attacco mettendo pressione alle tedesche! 1? GOOOOOOOOL! In uscita dall'ingaggio il disco arriva a Caumo che scarica un bolido verso la porta tedesca, Reyes devia il disco e trova il vantaggio! 1? Vince l'ingaggio la Germania, prima azione difensiva per l'Italia. SECONDO PERIODO 17.33 Tornano sul ghiaccio le due squadre! Manca davvero poco all'inizio della seconda frazione di gioco.

