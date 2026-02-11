LIVE Italia-Svezia 1-0 Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA | due mani nulle consecutive bagarre totale!

Questa sera gli uomini del curling italiani vincono 1-0 contro la Svezia in una partita nervosa e piena di tensione. La gara si è accesa subito con due mani nulle di fila, poi la Svezia ha commesso un errore clamoroso con Edin, il suo giocatore di punta, che ha lanciato un sasso lontano dalla casa. La tensione cresce, e i tifosi restano incollati allo streaming per seguire ogni mossa di questa sfida combattuta fino all’ultimo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.00 Errore clamoroso di Edin! Il suo draw colpisce una guardia lontanissima dalla casa! Sasso bruciato della Svezia! 19.59 Buon hit-roll di Retornaz che leva il sasso avversario a punto e si nasconde dietro le guardia. Sono di nuovo tre i punti italiani! Non è possibile per gli svedesi adesso bocciarne più di una o provare un’altra mano nulla! 19.58 Bocciata piena di Wranaa. Il sasso svedese è a punto ma è bocciabile. 19.57 La guardia di Mosaner rimane un po’ larga e rimane lo spazio per passare. 19.56 Levano la guardia centrale gli svedese, il sasso però viene colpito lentamente e rimane in casa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Svezia 1-0, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: due mani nulle consecutive, bagarre totale! Approfondimenti su Italia Svezia 2024 LIVE Italia-Svezia, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: inizia il torneo maschile! Prima partita difficilissima per gli azzurri Questa sera gli azzurri scendono in pista per il debutto nel torneo maschile di curling alle Olimpiadi. LIVE Italia-Svezia, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: tra poco l’esordio contro Edin Alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, il curling maschile apre le danze. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Debutto agrodolce dell'Italia tra Curling e Hockey | Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 Ultime notizie su Italia Svezia 2024 Argomenti discussi: LIVE Italia-Svezia 1-6, hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA: netta sconfitta per le azzurre; RECAP! Svezia favolosa, Italia sconfitta 9-4 sul ghiaccio di Cortina; Pattinaggio di figura, evento a squadre: Italia terza, può sognare il bronzo; Giorno 5 | Curling: finale 1°/2° posto, Svezia - USA in Diretta Streaming | DAZN IT. LIVE Italia-Svezia 1-6, hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA: netta sconfitta per le azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.04 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Svezia. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire ... oasport.it LIVE Italia-Svezia, Hockey ghiaccio Olimpiadi 2026 in DIRETTA: debutto da brividi per gli azzurriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Svezia, primo impegno del Blue Team nel Gruppo B ... oasport.it SVEZIA vs ITALIA Curling Maschile Precisione, strategia e nervi d’acciaio sul ghiaccio. L’Italia affronta la Svezia in una sfida ad altissimo tasso tecnico, dove ogni stone può fare la differenza Olimpiadi Invernali Milano Cortina Silenzio, c - facebook.com facebook #MilanoCortina2026 Oggi si punta al podio nel #SuperG maschile (11.30) e nella 15 km femminile di #biathlon (14.15). Alle 19.05 comincia il torneo maschile di curling. Esordio azzurro nell'hockey maschile alle 21.10, con Italia-Svezia. #Olimpiadi x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.