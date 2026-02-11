LIVE Italia-Svezia 1-0 Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA | due mani nulle consecutive bagarre totale!

Questa sera gli uomini del curling italiani vincono 1-0 contro la Svezia in una partita nervosa e piena di tensione. La gara si è accesa subito con due mani nulle di fila, poi la Svezia ha commesso un errore clamoroso con Edin, il suo giocatore di punta, che ha lanciato un sasso lontano dalla casa. La tensione cresce, e i tifosi restano incollati allo streaming per seguire ogni mossa di questa sfida combattuta fino all’ultimo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.00 Errore clamoroso di Edin! Il suo draw colpisce una guardia lontanissima dalla casa! Sasso bruciato della Svezia! 19.59 Buon hit-roll di Retornaz che leva il sasso avversario a punto e si nasconde dietro le guardia. Sono di nuovo tre i punti italiani! Non è possibile per gli svedesi adesso bocciarne più di una o provare un’altra mano nulla! 19.58 Bocciata piena di Wranaa. Il sasso svedese è a punto ma è bocciabile. 19.57 La guardia di Mosaner rimane un po’ larga e rimane lo spazio per passare. 19.56 Levano la guardia centrale gli svedese, il sasso però viene colpito lentamente e rimane in casa. 🔗 Leggi su Oasport.it

