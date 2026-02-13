LIVE Italia-Germania 0-0 Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA | si parte con una mano nulla dei tedeschi

L'incontro tra Italia e Germania nel curling maschile alle Olimpiadi è iniziato con un pareggio di 0-0, a causa di alcune mosse errori da entrambe le squadre. La partita si svolge in diretta e i tedeschi hanno subito mostrato una certa sicurezza nelle prime fasi, riuscendo a bloccare gli attacchi italiani. Intanto, gli appassionati possono seguire aggiornamenti in tempo reale, cliccando sul link dedicato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GRAN BRETAGNA DI CURLING DALLE 9.05 19.29 Hit-roll di Retornaz che leva un sasso avversario. Il suo sasso però schizza un po' forte dopo la bocciata e finisce fuori dalla casa. 19.28 I tedeschi tornano a bocciare così da levare uno dei due sassi italiani in casa. I punti adesso per la Germania sono due. 19.27 Tentativo di freese sul sasso avversario di Mosaner. Il tiro però sbatte sulla guardia e finisce corto. 19.26 I tedeschi stavolta decidono di non bocciare il sasso azzurro, niente mani nulla quinda. Draw nascosto dietro la guardia che prende il punto.

