LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Russell svetta Hamilton porta avanti il lavoro in Ferrari

Durante i test di Sakhir 2026, George Russell ha conquistato la miglior prestazione, mentre Lewis Hamilton ha proseguito il lavoro con la Ferrari. La giornata è stata caratterizzata da una serie di prove e miglioramenti, con il britannico che ha dimostrato grande velocità in pista. Hamilton, invece, si è concentrato sulla messa a punto delle vetture, portando avanti lo sviluppo del team. Un dettaglio interessante riguarda il suo giro di installazione, che ha evidenziato la preparazione del pilota per le sfide future.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.19 In realtà un semplice installation-lap per Lewis. 14.18 Torna sul tracciato Lewis Hamilton con gomme soft. 14.16 Fred Vasseur, ai microfoni di Sky Sport, parla chiaro: " Finora abbiamo eseguito il nostro programma e dobbiamo proseguire nella crescita della vettura. Caso motore? Mi interessa avere chiarezza ", le considerazioni del Team Principal della Ferrari. 14.13 1'35?620 per Piastri che non riesce a migliorare il suo riferimento che ha stabilito precedentemente. 14.11 Piastri ha cambiato le gomme e montato un nuovo treno di mescole soft. Sarà un altro time-attack?