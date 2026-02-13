LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Russell al comando Hamilton porta avanti il lavoro in Ferrari

Lando Norris, pilota della McLaren, si ferma in pista a Sakhir con il team per un test che durerà tutta la giornata, mentre Piastri si prepara a tornare in azione con la stessa squadra dopo aver saltato alcune sessioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.01 Piastri si prepara per tornare in pista con la McLaren e portare avanti il suo programma di lavoro. 14.00 Hamilton in questo momento è fermo ai box. 13.58 Queste scuderie girano per lavorare sull’affidabilità, aspetto determinante su queste nuove vetture. 13.56 Audi ritorna sul tracciato arabo con Nico Hulkenberg. Anche Colapinto (Alpine) e Ocon (Haas) sono in azione al momento quando mancano ancora ben tre ore d’azione. 13.53 Hamilton continua ad effettuare pochi giri prima di tornare ai box. Sono 78 i passaggi completati per oggi dall’inglese, mentre Lawson ha già oltrepassato il traguardo dei 100 giri. 🔗 Leggi su Oasport.it

Approfondimenti su test sakhir

Su Sakhir è iniziato il test della Formula 1 2026.

George Russell si posiziona davanti a Lewis Hamilton nella sessione mattutina dei test F1 a Sakhir, con il britannico che ha migliorato il suo precedente tempo grazie a una strategia di gomme più morbide, mentre Hamilton ha optato per una configurazione più conservativa.

LIVE F1 TEST BARCELLONA DAY 4 - ARRIVA ASTON MARTIN (Unica) - FERRARI CON LECLERC

Ultime notizie su test sakhir

F1 LIVE, i test in Bahrain in diretta: Hamilton in pista nell’ultimo giorno, Ferrari dietro solo a Mercedes al mattinoLa diretta della terza giornata dei primi test della Formula 1 2026 in Bahrain: la Ferrari in pista con Hamilton in entrambe le sessioni ... fanpage.it

LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Russell al comando, Ferrari cerca conferme nel pomeriggioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.48 Hamilton riparte insieme a Piastri, Colapinto e Stroll. In totale sedici auto hanno siglato almeno un giro ... oasport.it

Giorno 3 Oggi Vedremo in pista Lewis Hamilton per l'ultimo giorno di test a Sakhir. Forza Lewis #tuttipazzixlerosseferrariforeverwroooooom #ferrari #fblifestyle - facebook.com facebook

Formula 1, test Bahrain: risultati e tempi della terza giornata in diretta live da Sakhir #SkyMotori #F1 #Formula1 #TestBahrain x.com