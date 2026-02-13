LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Russell precede Hamilton nella sessione mattutina
George Russell si posiziona davanti a Lewis Hamilton nella sessione mattutina dei test F1 a Sakhir, con il britannico che ha migliorato il suo precedente tempo grazie a una strategia di gomme più morbide, mentre Hamilton ha optato per una configurazione più conservativa.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.00 BANDIERA A SCACCHI! Termina la prima parte del terzo giorno con George Russell davanti a Lewis Hamilton 11.59 Un minuto alla fine, restano poche auto presenti sul tracciato. 11.56 AGGIORNAMENTO TEMPI DAY-3 1 George Russell Mercedes 1:33.918 2 Lewis Hamilton Ferrari +0.291 3 Max Verstappen Red Bull Racing +1.423 4 Oliver Bearman Haas F1 Team +2.054 5 Oscar Piastri McLaren +2.472 6 Franco Colapinto Alpine +2.956 7 Carlos Sainz Williams +3.268 8 Liam Lawson Racing Bulls +3.320 9 Gabriel Bortoleto Audi +3.618 10 Lance Stroll Aston Martin +4.505 11 Valtteri Bottas Cadillac +4. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Russell precede Verstappen, Hamilton sesto lavora sul passo gara
George Russell della Mercedes ha registrato il miglior tempo al terzo giorno dei test a Sakhir, con un giro in 1:34, mentre Max Verstappen si trova subito dietro di lui, a pochi decimi, a causa di alcuni problemi tecnici che hanno rallentato la Red Bull durante la sessione.
LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Verstappen precede Piastri. 4° Hamilton, tanto lavoro sui long run
La prima giornata di test a Sakhir si conclude con Verstappen in testa, seguito da Piastri.
F1, Ferrari 2026, Leclerc in pista con la SF-26 per lo shakedown a Fiorano
