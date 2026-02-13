LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Russell svetta Hamilton fa prove sui long run Antonelli scala la classifica

George Russell ha dominato i test di Sakhir nel 2026, dimostrando di essere in forma e pronto per la stagione. La giornata è stata intensa, con Lewis Hamilton che ha concentrato le sue prove sui long run, cercando di migliorare la resistenza della vettura. Nel frattempo, Antonio Antonelli ha fatto un balzo in avanti e ora si trova al terzo posto nella classifica dei tempi, fermando il cronometro a 1’34”491. La sessione continua a riservare sorprese e aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.52 Antonelli sale al terzo posto nell'ordine dei tempi in 1'34?491. 14.50 Hamilton completa il suo run di una decina di giri su gomme soft in 1'39" come passo medio. 14.47 Giro lento per Hamilton in 1'42" per problemi di traffico in questa tornata. 14.44 Primo tempo sull'1'40" per Lewis con gomme soft, vedremo se la tendenza sarà in negativo. 14.40 Ieri la Ferrari aveva impressionato i propri rivali per il passo gara ed Hamilton sta proseguendo su questa lunghezza d'onda. 14.37 Lewis Hamilton dà un seguito al passo gara sull'1'39" basso. 14.34 Hamilton sul tracciato in gomme soft, girando sul passo dell'1'39".